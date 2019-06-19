إيمي سمير غانم تبهر جمهورها بمكياج يغيّر ملامحها

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستغرام" صورة لها بإطلالة أنيقة.

وظهرت إيـمي في الصور ببلوزة باللون الأسود اللامع كما اعتمدت في ظهورها على مكياج جديد، حدد ملامح وجهها بالكونتور كما اعتمدت رسمة للعين واضحة وكانت صاحبة هذا اللوك هي الميكب ارتيست " دينا دميتري".

وصففت إيمي شعرها بشكل أنيق بطريقة "الويف" وهو الكيرلي الناعم المفتوح ، واظهرت إيمي اعتمادها على الإكسسورار من قيراط باللون الذهبي وسلسلة بخرزة وكف زرقاء.

وقدمت إيمي علي الصورة شكر للميكب ارتست دينا دميتري علي اللوك الجديد الذي وثقته بالصور على الإنستجرام بصور سيلفي وأخرى تجمعها مع الميكب آرتيست.

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