دليلك الكامل لارتداء القبعات الرجالية في الصيف

يرى بعض خبراء الموضة أن العثور على شريك حياة قد يكون أسهل كثيرًا من إيجاد قبعة تناسبك، ويؤكدون أن عملية اختيار القبعة المناسبة أمر صعب ومُزعج في الكثير من الأحيان، خاصة وأنها قطعة من شأنها إضافة لمسة أنيقة وراقية على إطلالتك إذا أحسنت اختيارها، ولكن إذا اخطأت فإنها سوف تدمر مظهرك، وتجعلك تبدو أحمق.

في كثير من الأحيان يتجنب الرجال ارتداء القبعات تمامًا، خوفًا من ارتكاب أي خطأ يؤثر على مظهرهم، أو يدفع الآخرين إلى السخرية منهم، لهذا السبب بالتحديد نُقدم لك الدليل الكامل لاختيار القبعة المناسبة لك وإطلالتك، ونستعرضه فيما يلي:

ما هي قبعة فيدورا؟

الفيدورا أحد أنواع القبعات بكل تأكيد، ولكنها في الواقع أكثر من ذلك، فهي لها تاريخ طويل. تنتمي أصولها إلى العالم اليوناني القديم، وتعني كلمة "فيدورا" هبة الله، وتأخذ شكل التاج نوعًا ما.

من يرتدي قبعة فيدورا؟

يمتلئ التاريخ بالرجال الذين ارتدوا قبعة فيدورا، وكانت رائجة بشكل واضح خلال العصر الذهبي في هوليوود إذ ارتداها عدد كبير من النجوم الكبار مثل كاري جرانت، همفري بوجارت، وفي الأونة الأخيرة ارتداها العديد من المشاهير مثل ديفيد بيكهام، جود لو.

كيف ترتدي قبعة فيدورا؟

سوف تكون الفيدورا مناسبة لك تمامًا إذا أردت إضفاء سحر الماضي إلى الوقت الحاضر. قال مات هامبلي، أحد المسؤولين في ماركة سبوك لندن للملابس الرجالية، إن هذه القبعات لا تتناسب مع الجينز، والتيشيرتات المطبوعة، السويت شيرت والأحذية الرياضية.

من الأفضل أن ترتديها مع قمصان ذات ياقات كوبية، وسراويل قماش مُصممة خصيصًا لك، أو مع الملابس التقليدية الكلاسيكية.

ما هي قبعة البيسبول؟

أحد رموز الرياضة، ظهرت لأول مرة في عام 1860 على رؤوس لاعبي فريق اكسكليرس بروكلين للبيسبول. وقد صممت خصيصًا لحماية أعين اللاعبين من الشمس.

على مدار الـ150 عامًا الماضية خرجت قبعة البيسبول من الملاعب وأصبحت جزءا لا يتجزأ من إطلالات مغنيي الهيب هوب، والآن بات كثيرون يرتدونها باستمرار.

من يرتدي قبعة البيسبول؟

في كثير من الأحيان يعتمد النجوم والمشاهير على هذه القبعات لإخفاء هويتهم الحقيقية بينما يسيرون وسط العامة في الشوارع، كذلك يرتديها الفنانون ويظهرون بها في كل مكان مثل جاي زي، ويز خليفة، وارتداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن كتب عليها شعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

كيف ترتدي قبعة البيسبول؟

يمكن ارتداء قبعة البيسبول التقليدية مع الجلد أو الصوف أو أي نوع آخر من القماش، إذ يمكن القول إنها تلائم كل الإطلالات غير الرسمية.

ما هي القبعة المُسطحة؟

كانت القبعة المُفضلة لدى النبلاء والأمراء الأنجليز، خاصة أولئك الذين يحبون ممارسة رياضة الصيد، ولكنها بعد ذلك انتشرت وأصبحت رائجة للغاية.

من يرتدي القبعة المُسطحة؟

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حرص الأمير تشارلز على ارتدائها في الكثير من المناسبات، كذلك ارتداها عدد كبير من المشاهير من بينهم عارض الأزياء البريطاني ديفيد غاندي، والممثل الأيرلندي كيليان مورفي، وجاستن ثيروكس.

كيف ترتدي القبعة المُسطحة؟

تلائم القبعة المُسطحة الكثير من الإطلالات، فهي تلائم كل شيء تقريبًا، ولكن لا يجب أن تكون ضيقة جدًا، أو تحتوي على الكثير من النقوش والرسومات.

ما هي قبعة بيني؟

ظهرت قبعة بيني خلال القرن الحادي عشر الميلادي، ولكنها ظهرت بشكلها الحديث والمعروف بعد فترة طويلة، وكان يرتديها الجنود في الحروب لحماية آذانهم ورؤسهم من البرد الشديد. يوجد منها أنواع وأشكال مختلفة، كما أنها تصنع من الكثير من الأقمشة مثل الصوف، والكشمير وغيرها.

من يرتدي قبعة بيني؟

في الماضي كانت قبعات البيني مقصورة فقط على النجوم والمشاهير والمتزلجين على الجليد، ولكنها حققت انتشارًا كبيرًا بعد الدور الدور الذي لعبه بيل موري في فيلم The Life Aquatic with Steve Zissou لويس أندرسون، بعدها بات الكثير من النجوم والمشاهير يرتدونها من بينهم جاك جيلنهال وليام هيمسورث.

كيف ترتدي قبعة بيني؟

لا توجد أي قواعد صارمة لارتداء هذه القبعة. قال لوك ريموند، أحد العاملين في مجال الموضة والأزياء، إنه من الضروري خلق توزان بين القبعة وحجم قبعتك، مُشيرًا إلى أن القبعات الصغيرة تبدو رائعة مع المعاطف الواسعة، وملابس الربيع.

ما هي قبعة بنما؟

يعتبر خبراء الموضة والعاملين في مجال الأزياء هذه القبعة من أكثر القبعات أناقة. ويقولون إنها تُحسن أي إطلالة. ظهرت للمرة الأولى في القرن السابع عشر. ورغم أن اسمها قبعة بنما، إلا أن جاءت من الإكوادور.

في بداية الأمر لم تكن متاحة سوى باللون الأبيض مع وجود شريط حرير أسود اللون في منتصفها، ولكن مع مرور الوقت باتت متوفرة بأحجام وألوان مختلفة.

من يرتدي قبعة بنما؟

ارتدى هذه القبعة عدد كبير للغاية من المشاهير والسياسيين والدبلوماسيين مثل بول نيومان، وفريد استير، والرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.

كيف ترتدي قبعة بنما؟

أولًا وقبل أي شيء عليك أن تختار قبعة تلائم شكل وجهك، ويمكنك ارتداؤها مع بدلة رسمية كاملة أو مع ملابس كاجوال بسيطة وأحذية رياضية، أو مع قميص أكسفورد وسترة

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