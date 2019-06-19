كيف تجعل الفلفل هينا على المعدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين 19 حزيران/يونيو (د ب أ)-

إذا ما عانيت من اضطراب في المعدة بعد تناول الفلفل الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، فربما تكون مصابا بعسر هضم تجاهه.

ولكن لا تقلق هناك طرق لإعداد الفلفل تجعله أخف على المعدة. وهؤلاء الذين لديهم حساسية تجاه الخضروات يجب عليهم إزالة القشرة قبل طهيه، بحسب المركز الاتحادي الألماني للتغذية. وأفضل طريقة لفعل ذلك هي بأداة التقشير.

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وهناك بديل آخر بشي الفلفل في الفرن أو على درجة حرارة 220 درجة مئوية حتى تصير القشرة بنية ومليئة بالفقاعات. ثم دعه يتعرق تحت منشفة حتى تنزلق القشرة عنه بسهولة.

وعند شراء الفلفل يجب أن تختار القطع ذات الجلد الناشف والأملس والساق القوية وتأكد من عدم وجود أي علامات أو تمزقات في الجلد.

جدير بالذكر أن الفلفل حساس تجاه البرد وبالتالي من الأفضل ألا تحفظه بالثلاجة. وأفضل مكان لحفظه هي خزانة فاترة أو علبة تبلغ درجة الحرارة فيها من 8 إلى 10 درجة مئوية حيث يمكن أن يظل طازجا لأيام قليلة.