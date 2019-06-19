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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهد النجم الأمريكي برادلي كوبر أثناء تنزهه في مدينة نيويورك، متجهًا إلى منزل صديقته السابقة، عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك.
وبدا الممثل البالغ من العمر 44 عامًا، مبتهجًا وهو في طريقه إلى منزل إيرينا، وكان يبتسم لمعجبيه على طول الطريق، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكان برادلي يرتدي "تي شيرت" من تصميم "بربي" مع سروال كاكي، وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أخذت إيرينا، 33 عامًا ، ابنتها ليا، البالغة من العمر عامين، إلى ملعب في بروكلين.
وكانت الأم وابنتها ترتديان فستانين لونهما كاكي بربري وهما اللونان اللذان ارتداهما النجم برادلي كوبر.
واتفق شايك وكوبر البقاء سويًا من أجل ابنتهما ليا، وأخبر مصدر صحيفة "بيبول" البريطانية أن الزوجين، اللذين انفصلا مؤخرًا بعد 4 سنوات معًا، يقضيان وقتًا "كعائلة" بسبب طفلتهما الصغيرة.
وكان الثنائي موضع الكثير من اهتمام وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، بعد انفصالها، حيث تدهورت العلاقة أثناء تصوير برادلي فيلم A Star Is Born، وقال مصدر مقرب من الثنائي: "برادلي كان غائبًا عاطفيًا أثناء التصوير لفترة طويلة، ولقد حاولوا إنقاذ العلاقة لكنها تغيرت".
وسارع المقرّبون إلى التكهن بأن الانفصال كان له علاقة بالنجمة ليدي غاغا، 33 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر برادلي كوبر وإيرينا شايك بزي متشابه في نيويورك رغم انفصالهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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