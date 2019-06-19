موجة سخرية واسعة من "نايكي" بعد إطلاقها "حذاء المكواة"

أثار حذاء جديد أطلقته شركة "نايكي" الأميركية لإنتاج الأدوات والملابس الرياضية، موجة واسعة من السخرية بسبب تصميمه الذي يشبه مكواة الملابس.

وطرحت "Nike" حذاء جديد باللونين الأبيض والأسود وأطلقت عليه اسم "إير ماكس إف إف 720"، إلا أن تصميمه لم يلقَ الإعجاب.

ووصف رواد المواقع التواصل الاجتماعي الحذاء النسائي بأنه "حذاء قبيح"؛ وذلك بسبب شكله الغريب الذي يشبه المكواة.

وكانت لاعبة كرة القدم الإنجليزية فران كيربي ونجمة التنس لورا روبسون قد شاركتا في الحملة الإعلانية التي أعدتها الشركة للدعاية للحذاء، وكتب أحد المغردين ساخرا من الحذاء: "إنه يحول طاقة الحركة عندما تجري به إلى حرارة لكي الملابس"، فيما غرد آخر قائلا: "إنه زوج من الأشياء الكريهة مع شعار نايكي".

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