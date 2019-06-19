دراسة حديثة: الاستماع للموسيقى يخفف من آلام مرضى السرطان

كشفت دراسة حديثة أن الاستماع للموسيقى يخفف آلام مرضى السرطان ويقلل شعورهم بالإعياء، كما يحد من أعراضه مثل فقدان الشهية وصعوبة التركيز. ووفقا لموقع "عكاظ"، ذكر باحثون في الدورية الأوروبية لرعاية مرضى السرطان "يوروبيان جورنال أو كانسر كير" أن مريضات سرطان الثدي شعرن بتحسن بعد استماعهن للموسيقى لمدة 30 دقيقة بواقع 5 مرات أسبوعيا على مدى 24 أسبوعا. وبالفعل تحسنت صحتهن النفسية والبدنية نتيجة صرف إنتباههن عن الأفكار السلبية المرتبطة بالسرطان، وقالت كوي روتشو من جامعة تاييه والمسئولة عن الدراسة: "العلاج فعال جدا وبدون تكلفة لأنه بالمنزل". وبحسب الباحثون خضع للدراسة 6000 مريضة بسرطان الثدي وإستمع نصفهن للموسيقى فتراجعت حدة الأعراض 9% خلال مدة إجراء الدراسة وذلك يرجع لأن الموسيقى حفزت هرمونات الإندروفين والدوبامين والسيروتونين في الدماغ مما رفع من المشاعر الإيجابية للمريضات. ​

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