أجمل النساء يعرضن مجموعة أزياء ربيع 2020 الرجالية

قدمت المصممة الإيطالية دوناتيللا فرساتشي، مجموعتها من الأزياء الرجالية، في إطار فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية الخاصة بربيع وصيف 2020.

ويُعد اللافت في الأمر هي مشاركة أجمل وأشهر العارضات العالميات أمثال الأختان حديد، آيرينا شايك، ستيللا ماكسويل، وغيرهن في تقديم أزياء رجالية أو تصاميم جاءت مطعمة بقصات ذكورية.

وافتُتح العرض بمجموعة من السترات والمعاطف الجلدية السوداء، تألَّقت بأحدها العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، كما شاركت في العرض شقيقتها بيللا بإطلالة مثيرة تلونت بالأسود.

وشكَّلت سترات "البلايزر" التصميم الأبرز في هذا العرض، وتم تنفيذها بأسلوب مبتكر فتزينت بالجلد اللماع أو الطبعات الحيوانية، ودخلت عليها نقشة المربعات كما تم تنسيقها مع قمصان وربطات عنق حملت توقيعاً بارزاً لاسم مؤسس الدار الراحل Gianni Versace.

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واستعملت دوناتيللا الخامات الجلدية لتنفيذ سراويل نسائية ورجالية بالإضافة إلى تنانير قصيرة وسترات "بايكر" تزينت بالشراريب. وقد شكلت الطبعات الحيوانية أحد العناصر الأساسية التي استعانت بها المصممة لتنفيذ السراويل والسترات، كما أنها لم تتخلَّ عن الزخرفات الأيقونية لعلامة Versace التي تم تنفيذها بتدرجات باستيلية مثل الأزرق والأخضر.

ودخلت طبعة "تاي-داي" على التصاميم المصنوعة من الدنيم وعلى قطع أخرى مثل الـ"تي شيرت" القطنية الملونة وتناسقت بامتياز مع السراويل الجلدية المخرمة.

وقدمت دوناتيللا فرساتشي، 58 إطلالة رجالية ونسائية، أبهرت من خلالها الجمهور بتصاميم عصرية كرستها مرة جديدة على قائمة أشهر صناع الموضة الإيطالية والعالمية.

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