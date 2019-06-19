فيديو| "خطأ في مونتاج البرومو".. حقيقة إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي

نفت الفنانة الكوميدية شيماء سيف ما تردد حول إصابتها بمرض السرطان، بحسب ما جاء في "برومو" حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي".

وقالت "سيف" عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور "انستجرام": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة".

وأضافت الفنانة الكوميدية: "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، واتمنى يكون بدون قصد".

وكان برومو الحلقة جاء فيه توجيه نيشان مقدم برنامج "توأم روحي" سؤالًا لشيماء سيف حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

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من المقرر أن تذاع بعد غد الجمعة، عبر قناة "بين دراما"، وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.

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