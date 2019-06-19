9 أفكار لتنظيم الكتب في غرفة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: يؤكد خبراء التربية على ضرورة تعويد الأطفال على القراءة منذ نعومة أظفارهم، وشراء الكتب والقصص المفيدة لهم من وقت لآخر. وفيما يلي مجموعة من الأفكار لتنظيم الكتب في غرفة الأطفال حسب ما جاء في موقع "DW": 1- تصميم رف حامل للكتب باستخدام شريط من القماش يثبت على طرفي لوحين من الخشب. 2- إعادة طلاء وتزيين صندوق الفواكه الخشبي واستخدامه لتخزين الكتب في غرفة الأطفال. 3- تثبيت مجموعة من الرفوف الخشبية فوق بعضها البعض لتخزين الكتب فوقها. Advertisements 4- استخدام صناديق حبوب الإفطار لتخزين الكتب بعد تغطيتها بأوراق ملونة. 5- تصميم صندوق خشبي أنيق مقسم إلى قطاعات لتخزين الانواع المختلفة من الكتب. 6- تصميم وحدة لتخزين الكتب باستخدام أنابيب الصرف الصحي بعد طلائها بلون مناسب. 7- استخدام رفوف آيكيا بتصاميم بسيطة وطلاءها بألوان زاهية لتخزين الكتب. 8- الاستفادة من عربات آيكيا للتخزين التي تضم مجموعة من الرفوف ويمكن نقلها بسهولة من مكان لآخر. 9-إعادة استخدام صناديق عبوات الحليب البلاستيكية وتحويلها إلى مقعد للجلوس مع مساحة سفلية لتخزين الكتب.

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