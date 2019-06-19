رفضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، أن يسيطر عليها أحد "الهاكرز"، بعدما هددها بنشر بعض المواد المصورة العارية لها.
ونشرت الممثلة العشرينية، الصور، عبر حسايها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، موجهة رسالة للأخير، قائلة: "اذهب للجحيم لأنت والقوة التي تعتقد بأنها لديك".
وأضافت: "لفترة طويلة أترك لهذا الرجل فرصة لاستغلالي عدة مرات، لكني بدأت الآن أشعر بالملل منه".
ونقلت CNN العربية، أن الممثلة أكدت أنها وجهت له ضربة قوية بعدما فعلت هذا بنفسها، حتى لا يستطيع ابتزازها مرة أخرى، قائلة: "هذا قراري".
كانت هذه تفاصيل خبر "محدش يلوي درعها".. ممثلة أمريكية تنشر صورها عارية ردا على "الهاكرز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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