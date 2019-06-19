"محدش يلوي درعها".. ممثلة أمريكية تنشر صورها عارية ردا على "الهاكرز"

رفضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، أن يسيطر عليها أحد "الهاكرز"، بعدما هددها بنشر بعض المواد المصورة العارية لها.

ونشرت الممثلة العشرينية، الصور، عبر حسايها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، موجهة رسالة للأخير، قائلة: "اذهب للجحيم لأنت والقوة التي تعتقد بأنها لديك".

Advertisements

وأضافت: "لفترة طويلة أترك لهذا الرجل فرصة لاستغلالي عدة مرات، لكني بدأت الآن أشعر بالملل منه".

ونقلت CNN العربية، أن الممثلة أكدت أنها وجهت له ضربة قوية بعدما فعلت هذا بنفسها، حتى لا يستطيع ابتزازها مرة أخرى، قائلة: "هذا قراري".

​