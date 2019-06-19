كشفت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان، في برنامج توأم روحي.
وأظهر البرومو الخاص بالحلقة التي من المقرر أن تذاع بعد غد الجمعة، عبر قناة "بين دراما" بأنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.
وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| شيماء سيف تكشف عن إصابتها بمرض سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.