فيديو| شيماء سيف تكشف عن إصابتها بمرض سرطان الثدي

كشفت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان، في برنامج توأم روحي.

وأظهر البرومو الخاص بالحلقة التي من المقرر أن تذاع بعد غد الجمعة، عبر قناة "بين دراما" بأنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.

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