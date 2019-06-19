أعراض دوالي المرئ

"دوالي المرئ" من الأمراض الشائعة بين النساء في مختلف فئاتهن العمرية، والتي تسبب لهن حرجًا، وتأثر على مظهرهن وثقتهن في أنفسهن.

ومرض دوالي المريء أو "الدوالي المريئية" يشمل، تضخم أوردة التي تصل الحلق والمعدة، نتيجة سؤيان الدم إلى أوعية أصغر، لا تحتمل الكثير من الدماء، التي يمكن أن تسبب نزيف مفاجيء، بسبب ضغط كم كبير من الدماء، والذي يؤثر على حياة المريض.

وفيما يلي أعراض الإصابة بدوالي المريء، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-

قيء دم

يعد تقيء كميات كبيرة من الدم باستمرار، من أبرز الأعراض الدالة على الإصابة دوالي المريء.

الدوار

الشعور بالدوار خلال الصيام أو في الأيام العادية، من مؤشرات الإصابة بذلك المرض.

Advertisements

براز أسود

يكشف تغير لون البراز وتحوله إلى الأسود القاتم، عن احتمالية الإصابة بـ"دوالي المريء".

فقدان الوعي

فقدان الوعي، يعد من العلامات الدالة على وصول المريض لمرحلة شديدة من الإعياء.

يجب زيارة الطبيب المتخصص في حالة وجود أكثر من عَرَض مما سبق، لتشخيص الحالة مبكرًا، والعثور على العلاج المناسب.

​