مجموعةٌ من الأملاح والمعادن المتجمعة من البول، والمتبلورة على شكل حبيباتٍ يتراوح حجمها ما بين حبات الرمل، أو كرة الجولف، تستقر داخل الكليتين مسببةً الألم والحرقة أثناء عملية التبوّل، تُعرف بحصى الكلى.

إليك طرق طبيعية لتفتيت الحصوات، بحسب "ويب طب".

الليمون

الليمون يحتوي على مادة السترات التي تمنع تشكل أحجار الكالسيوم وتفتتها ليسهل جرفها في القنوات البولية، يمتاز الليمون أيضًا في قدرته على تخفيف نمو البكتيريا في الجسم.

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الكرفس

عصير الكرفس ليس فقط لذيذ، بل يساعد أجسامنا على إزالة السموم التي تؤدي إلى تشكيل الحصى، بالإضافة لكونه ينقي ويصفي المسارات التي تمر منها الحصى إلى خارج الجسم.

خل التفاح

يحتوي على حمض السيتريك الذي يحلل الحصى في الكلى، كما أنه يساعد في المحافظة على قلوية الدم والبول، ويحفز المعدة على إفراز الأحماض التي تمنع تشكل حصى جديدة في الكلى.

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