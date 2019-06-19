طريقة عمل المشبك في المنزل

"المشبك" من الحلوى ذات شعبية كبرى في مصر، والذي تبحث العديد من ربات المنزل عن طرق تحضيره، لمذاقه المميز. ويقدم "هن" طريقة سهللة وعملية لتحضير المشبك في المنزل. طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل الوطن المقادير 1 كوب دقيق ملعقة صغيرة خميرة 1 كوب نشا ملعقتان زيت شربات ماء دافئ للعجن البكنج بودر رشة ملح طريقة تحضير بيتزا بالمربى Advertisements طريقة العمل - خلط الدقيق والنشا والسكر والبكنج بودر والملح جيدًا. - خلط الخميرة مع الماء الدافئ، في طبق منفصل، وتقلب حتى تذوب الخميرة، وتغطى وتترك جانبا. - وضع الدقيق والخميرة، في العجان ويقلبان جيدا. - يضاف الماء تدريجيا على الدقيق، حتى الحصول على عجينة لينة. - تترك العجين ويغطى لمدة نصف ساعة أو حتى يتضاعف حجمه. - يوضع الزيت على النار حتى يسخن جيدا. - توضع كمية من العجين في "كيس حلواني" أو "كيس سندوتشات" وإجراء ثقب به. - تشكل العجين في الزيت مباشرة بالحجم والشكل المفضل لديك. - تقلب في الزيت مع الحرص ألا يتعدى لونها الذهبي. - تصفى جيدا من الزيت ثم توضع في الشربات الثقيل، ومن الممكن تحليته بسكر البودرة، وتقدم. ​

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