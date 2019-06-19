تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

يؤدي غسل اليدين الخاطىء إلى تراكم الجراثيم في اليد، وتنتقل الجراثيم إلى أجسادنا عبر التلامس، وعن كيفية غسيل اليدين بطريقة صحيحة كما ذكرها موقع "daily medical".

"يونيسيف" تحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين

يجب أن تترك اليد بالصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة تجفيف اليدين جيداً وبسرعة، فالبيئة الرطبة مناسبة لنمو وتكاثر الأحياء الدقيقة. وفي الوقت ذاته يزيل تجفيف اليد بسرعة الجراثيم، العالقة في اليد، تحت تأثير الاحتكاك.

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ضرورة تغيير المناشف بانتظام.

الاستخدام اليومي للمعقم ليس ضروريا، إلا إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً ببكتيريا مثل السالمونيلا، أو يعاني من أمراض شديدة مثل النوروفيروس.

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