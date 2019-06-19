اعراض سن اليأس

تدخل المرأة مرحلة سن اليأس، بعد تجاوز الـ 50 من عمرها، ومن أعراض سن اليأس كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

انقطاع الطمث

تعتبر من أهم علامات دخول سن اليأس.

اضطرابات النوم

يواجه السيدات في سن اليأس صعوبة في النوم، وهو من أهم علامات سن اليأس.

جفاف المهبل

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يؤثر على الغشاء المخاطي الذي يغطي المهبل ومجرى البول، ويجعله رقيقا جدا، إلى درجة ضمور المهبل.

الآم المفاصل

50-60 من النساء يشتكين من الآم المفاصل، وبخاصة النساء اللاتي يعانين من الوزن الزائد، واللاتي يعانين من الاكتئاب.

الآم في الثدي

في بداية سن اليأس تعاني النساء من الألم، وفرط الحساسية في الثديين، نتيجة للتغيرات في مستويات الاستروجين.

الألم يظهر عادة في كلا الثديين، عندما يكون الألم في جانب واحد فينصح بإجراء فحص طبي.

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الصداع النصفي

20٪ من النساء اللاتي عانين من الصداع النصفي المرتبط بالدورة في شبابهن، يعانين من تفاقمه في سن اليأس عند المرأة.

ويحدث بسبب التغيرات الهرمونية الحادة في مستويات هرمون الاستروجين.

فقدان الذاكرة

فقدان الذاكرة وصعوبة في التركيز من أهم علامات سن اليأس، الدراسات تدعم أهمية هرمون الاستروجين في الأداء الإدراكي الأمثل.

الاكتئاب

النساء اللاتي عانين سابقاً من الاكتئاب، مثل اكتئاب ما بعد الولادة، من متلازمة ما قبل الحيض الحادة، وأيضا النساء بعد جراحة استئصال المبايض، معرضات لخطر الاصابة بالاكتئاب في سن اليأس.

هشاشة العظام

في أول سنتين من انقطاع الطمث وفي بداية سن اليأس تصاب المرأة بهشاشة العظام.

الخرف

يعتقد بأن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين يسبب لظهور الخرف.

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