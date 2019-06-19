يعد خبز الفينو أحد أنواع الخبز المفضل لعمل السندويشات وخاصة لدى طلاّب المدارس، وعند الرحلات المدرسيّة، وكما أنّه سهل التحضير في المنزل. ويقدم هُن طريقة عمل العيش الفينو على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المكونات كيلو دقيق 3 ملاعق كبيرة سكر ملعقة صغيرة محسن خبز 4 ملاعق صغيرة خميرة فورية 4 ملاعق كبيرة زيت ماء دافئ طريقة التحضير - ضعي السكر مع الخميرة الفورية والمحسن وبعض الماء الدافئ معًا لدقائق. - ضعي المزيج مع الدقيق وابدئي في العجن وأضيفي الماء حسبما تحتاج العجين بعد تمام العجن. Advertisements - أضيفي الزيت حتى لا تلتصق، ويجب أن تكون متوسطة الطراوة أو الجفاف قسميها لكرات. - افردي كل كرة بالنشابة، لفي القرص حتى يصبح أسطوانة. - شكلي كل قرص إلى شكل أسطواني رصيها في صينية خبز ورشي السمسم وحبة البركة إن أردت. - يمكنك دهنها ببيضة مخفوقة من أجل تحمير الوجه. - ادخليها فرن عالي الحرارة لمدة نصف ساعة. ​

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