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هذا ما يحدث لجسمك عند الاستحمام بماء ساخن قبل التمارين الرياضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يحافظ الكثير من الشباب على لياقتهم من خلال ممارستهم الأنشطة اليومية سواء كان في المنزل أو بالذهاب لإحدى الصالات الرياضية، ما يجعلهم يقضون باقي يومهم بصحة ورشاقة.

وبالضرورة يلجأ الغالبية إلى الاستحمام بعد الانتهاء من التمارين، ولكن قليل فقط من يهتم بالاستحمام قبل أداء التمارين، وربما لو عرفوا ما يحدث لأجسادهم لحرصوا على ذلك.

يساعدك الاستحمام بمياه ساخنة قبل أداء تمارين الإحماء على رفع درجة حرارة جسمك، بجانب أنه يساعد على إطالة العضلات وجعلها أكثر مرونة أثناء الإحماء والتمارين المكثفة، ما يحميها من الإصابة بأي كسور، وفق ما نشره موقع "Mayoclinic".

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كما أكدت عديد من الدراسات أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يساعد على جعل جسمك أكثر مرونة ويقلل من نسبة إصابتك بتمزق الأربطة، ويحسن من عملية انقباض وانبساط العضلات، ويحميك من الشعور بالاجهاد فترة طويلة.

ولكن يجب الحرص على أن تكون المياة ساكنة وليست باردة، إذ أن تعرض عضلات جسمك إلى مياه باردة قبل التمارين يضعفها، وجدت دراسة حديثة أنه عندما تكون العضلات باردة، فإن الأجسام تكون في حالة أضعف وأقل تحملًا مقارنة بأصحاب الأجساد ذات درجة الحرارة المرتفعة.

وتستغرق مدة تمارين الإحماء من 10 إلى 20 دقيقة، والتي تشمل على السير، والقفز، والركض، وبعض التمارين الرياضية البسيطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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