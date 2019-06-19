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أيام معدودات على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط ترقب ملايين الرجال من "القارة السمراء" لتلك الفعالية الرياضية، ورغبة العديد من النساء لتشجيع منتخباتهن، رغم جهل بعض بالقواعد الحاكمة لـ"الساحرة المستديرة".
ويقدم "الوطن" 11 معلومة أساسية لـ"الستات"، تساعدهن على إدراك ضوابط كرة القدم، ليتمكن من التشجيع بوعى وفهم
بالصور "نساء لكن حريفة".. أبرز نجمات كأس العالم لكرة قدم النسائية
كانت هذه تفاصيل خبر "كتالوج الكورة" لستات البيوت: 11 معلومة لازم تعرفيها قبل "أمم أفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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