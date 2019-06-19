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"كتالوج الكورة" لستات البيوت: 11 معلومة لازم تعرفيها قبل "أمم أفريقيا"

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أيام معدودات على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط ترقب ملايين الرجال من "القارة السمراء" لتلك الفعالية ، ورغبة العديد من النساء لتشجيع منتخباتهن، رغم جهل بعض بالقواعد الحاكمة لـ"الساحرة المستديرة".

ويقدم "الوطن" 11 معلومة أساسية لـ"الستات"، تساعدهن على إدراك ضوابط كرة القدم، ليتمكن من التشجيع بوعى وفهم

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