"كتالوج الكورة" لستات البيوت: 11 معلومة لازم تعرفيها قبل "أمم أفريقيا"

فستان بسيط ومكياج كثيف.. إطلالة مريم أمين بحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية

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تتقن 3 لغات.. من هي مريم أمين مقدمة قرعة كأس الأمم الأفريقية؟

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أيام معدودات على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط ترقب ملايين الرجال من "القارة السمراء" لتلك الفعالية الرياضية، ورغبة العديد من النساء لتشجيع منتخباتهن، رغم جهل بعض بالقواعد الحاكمة لـ"الساحرة المستديرة".

ويقدم "الوطن" 11 معلومة أساسية لـ"الستات"، تساعدهن على إدراك ضوابط كرة القدم، ليتمكن من التشجيع بوعى وفهم

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