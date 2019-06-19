هل يجوز للأرملة أن تقيم في بيت زوجها بعد زواجها.. "الإفتاء" تجيب

في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "هل يجوز للأرملة أن تقيم في بيت زوجها بعد زواجها".
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وجاءت الإجابة على السؤال من الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث عرض على صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، "أنه يمكن للأرملة أن تمكث في بيت زوجها ما لم يكن هناك ضرورة شديدة مانعة تمنعها أن تعيش خارجه"، وعلى ذلك يجوز للمرأة الجلوس في منزل زوجها بعد زواجها.
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