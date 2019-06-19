أستاذ تجميل: استخدام الفيلر في بعض مناطق الوجه يسبب العمى والوفاة

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، إن استخدام "الفيلر"، قد يسبب الإصابة بالعمى والموت، عندما يستخدم في بعض مناطق الوجه، مثل المنطقة التي تقع بين الحاجبين، أو أسفل العينين.

وأضاف فرج، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC": "الفيلر ناخده في الأساسيات، ومينفعش نقرب من الأنف بسبب وجود وريد، ولازم نبعد سنتيمتر واحد ونبعد سنتيمتر واحد عن العين".

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كما تطرق فرج، إلى تغير لون البشرة تحت منطقة الإبط عند الفتيات الصغيرات بسبب "المصايف"، وقال إنه يجب من حد استخدام المشروبات شبه الكحولية كمواد توضع على الجلد كـ"تان"، حيث نصحهن باستخدام بعض الزيوت، واستخدام دي بي ديرم +50 في الفترة الصباحية.

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