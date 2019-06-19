في غياب ميجان وزوجها.. قبعات العائلة المالكة تسيطر على رويال أسكوت

انطلق اليوم الثُلاثاء، مهرجان "رويال أسكوت" بإنجلترا، والمقرر استمراره ليوم السبت المقبل، وذلك باشتراك العديد من الخيول الأصيلة والمميزة حول العالم، للاستمتاع بمغامرات الفُرسان أعلى خيولهم.

ولفتت سيدات العائلة المالكة، الأنظار كعادتهم في هذا اليوم، بقباعات مميزة ونادرة، فضلًا عن إطلالاتهن المحتشمة، التي تميز طقوس العائلة.

وتنوعت أحجام وأشكال القُبعات، فضلًا عن موديلاتها، وتصاميمها، فمنهم من ارتدت قباعات مزودة بالريش، والورود الطبيعية والمجففة، فضلًا عن الألوان الزاهية، كالأصفر، اللبني، والأخضر، وغيرها.

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وعلى الرغم من ظهور الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، مع الملكة اليزابيث، في مقدمة الحضور، إلا إن اللقطات التي رصدها موقع "MIRROR"، لم يظهر ميجان ماركل أو زوجها الأمير هاري، خلال تلك المناسبة الرسمية، التي ارتبطت بالعائلة المالكة، منذ عام 1711.

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