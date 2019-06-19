الامارات | خبراء تغذية: الوجبات البينية الخفيفة وصفة للصحة والرشاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية: الوجبات البينية الخفيفة وصفة للصحة والرشاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن الركيزة الأساسية للحفاظ على الصحة والرشاقة والتمتع بالنشاط والحيوية خلال الحياة اليومية، لكن كيف يمكن للمرء تحقيق هذا النظام؟

وقالت خبيرة التغذية الألمانية إيفون كنيبس، إن الأطفال يحتاجون إلى تناول خمس وجبات في اليوم، وذلك لنشاط عملية الأيض لديهم، فضلاً عن صغر حجم المعدة لديهم، الأمر الذي لا يتيح الحصول على الطاقة التي يحتاجون إليها عن طريق ثلاث وجبات فحسب.

وأضافت أن الوجبات البينية تعد فكرة جيدة للبالغين أيضاً؛ فإلى جانب الوجبات الرئيسة الثلاثة يمكن تناول وجبتين بينيتين في صورة مكسرات أو خضراوات وفواكه.

أهمية الإفطار

من جانبها، أكدت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال أهمية تناول وجبة الإفطار؛ إذ إنها تنهي أطول فترة صيام خلال اليوم، والتي تراوح مدتها بين 10 و14 ساعة. وتعد هذه الوجبة مهمة للغاية للأطفال بصفة خاصة؛ نظراً لأنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واللهو واستذكار الدروس. وبالنسبة للبالغين، فإن جال تنصح بتناول شيء ما خلال فترة ما قبل الظهيرة في صورة كوب عصير أو كوب زبادي على الأقل، وذلك تفادياً للإصابة بضعف التركيز والتعب.

من جهتها، قالت خبيرة التغذية الألمانية مارغريت مورلو، إن وجبة الإفطار يمكن أن تتألف من خبز وعسل أو مربى أو جبن. ومن الخيارات الجيدة أيضاً على مائدة الإفطار رقائق الحبوب الكاملة أو الموسلي غير المحلى والزبادي أو الفاكهة.

وأضافت أن وجبة الغداء ينبغي أن تتألف من البطاطس أو المعكرونة والبقوليات والخضراوات. ويمكن تناول اللحم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، والأسماك البحرية مرة واحدة على الأقل.

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وأشارت مورلو إلى أنه يمكن للمرء إشباع رغبته في تناول السكريات بواسطة الفاكهة الطازجة أو المجففة.

وجبة خفيفة مساء

وفي المساء يتعين على المرء تناول وجبات صغيرة وخفيفة تفادياً لزيادة وزن الجسم؛ نظراً لانخفاض نشاط الأيض ليلاً، لذا ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والدسمة ليلاً، وتفضيل الأطعمة الخفيفة كالزبادي والخضراوات والفواكه. ومن ناحية أخرى، أشارت مورلو إلى أن الأشخاص الذين يعملون بنظام المناوبة، لاسيما الورديات الليلية، يواجهون صعوبة كبيرة في اتباع نظام غذائي جيد ومتوازن؛ إذ يتسبب التغيّر المستمر في إيقاع النوم والاستيقاظ والجوع والشبع في اختلال الساعة البيولوجية للجسم، وهو ما قد ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، علماً بأن قلة النوم تعزّز من زيادة الوزن، وفي هذه الحالة ينبغي طلب المشورة الطبية المتخصصة.

آنتيه جال:

«وجبة الإفطار تنهي أطول فترة صيام خلال اليوم، والتي تراوح بين 10 و14 ساعة».

مارغريت مورلو:

«من الخيارات الجيدة على مائدة الإفطار رقائق الحبوب الكاملة أو الموسلي غير المحلى والزبادي أو الفاكهة».

ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والدسمة ليلاً، وتفضيل الخفيفة كالزبادي والخضراوات والفواكه.