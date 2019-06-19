الامارات | مجمع اللغة العربية يدرب أكاديميين على مهارات التحرير المعجمي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع اللغة العربية يدرب أكاديميين على مهارات التحرير المعجمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدى ثلاثة أيام، ينظم مجمع اللغة العربية بالشارقة، بالتعاون مع اتحاد المجامع اللغوية العلمية بالقاهرة، دورة تدريبية متخصصة في تقنيات ومهارات صناعة المعجم التاريخي للغة العربية.

وتقام الدورة ضمن جهود العمل على مشروع «المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي يُشرف عليه مجمع اللغة العربية في الشارقة، ليوثّق تاريخ ألفاظ اللغة وأصولها وتطورها التاريخي، وتتناول أساليب وطرق التحرير المعجمي في المشروع.

وجاءت الدورة - التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين اللغويين - بعد سلسلة دورات علمية تدريبية، نظمها مجمع اللغة العربية بالشارقة، بالتعاون مع اتحاد المجامع بالقاهرة، عُقدت في مصر، والجزائر، وموريتانيا، ويتبعها دورات أخرى للمحررين المعجميين العاملين على المشروع في المغرب، والمملكة العربية السعودية، والأردن. من جانبه، تطرّق الأمين العام لمجمع اللغة العربية، الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، للحديث حول المنهج الذي تتبعه الدورة، بقوله: «يؤرخ المعجم التاريخي للغة العربية لأكثر من 11300 جذر لغوي، تتوزّع على 17 قرناً من الزمن، منذ ما قبل الجاهلية مروراً بالشعر الجاهلي والعصرين الإسلامي والعباسي وصولاً إلى العصر الحديث، فلغتنا العربية واسعة وألفاظها كثيرة، وهذا المشروع طموح، وبإنجازه يكون العرب قد قطعوا شوطاً كبيراً في المحافظة على اللسان العربي».

وأضاف: «تركّز الدورة على المنهج المعتمد من قبل اتحاد المجامع والخطوات العلمية والحاسوبية للتعامل مع المنصة الرقمية الخاصة بمشروع (المعجم التاريخي للغة العربية)، وهو ما يعدّ خطوة جديدة وكبيرة في مسيرة عمل المشروع».