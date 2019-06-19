الامارات | وفاء موسى تفوز بلقب سفيرة غرفة التجارة الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء موسى تفوز بلقب سفيرة غرفة التجارة الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت أصغر عضوة برابطة سيدات أعمال أبوظبي رائدة الأعمال وفاء وليد موسى على لقب سفيرة غرفة التجارة الأميركية في إرفاين بولاية كاليفورنيا، حيث افتتحت فرعا للشركة المساهمة فيها للترجمة، جاء ذلك خلال حفل التتويج الذي أقامه مجلس إدارة الغرفة، ونالت وفاء عضوية رابطة سيدات أعمال أبوظبي عام 2010، وهي في الـ25 من عمرها، وانتقلت للعمل في الولايات المتحدة الأميركية هذا العام، لتواصل جهودها في الحصول على الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية.. تهنئة خاصة من والدها الأديب الفلسطيني وليد موسى، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومن الوالدة بادية حسن فيومي، ومن الإخوة والأخوات، ومن مهدي الخطيب، مدير عام النخبة للترجمة وألف مبروك. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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