الامارات | شرطة أبوظبي تشارك في حفل لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك في حفل لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي في الحفل الختامي لمركز الاتحاد لذوي الإعاقة، الذي أقيم بجامعة أبوظبي، بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان. وقدمت فرقة موسيقى الشرطة معزوفات تراثية، فيما تم تعريف الحضور بدورية السعادة وأهدافها، وتقديم عروض لـk9.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة المراسم والعلاقات العامة، المقدم محمد علي الدرمكي، إن شرطة أبوظبي حريصة على مشاركة المؤسسات المجتمعية نشاطاتها، ودعم جهودها في إعداد الأجيال، ومن بينهم أصحاب الهمم. ولفت إلى تعزيز مفهوم التعاون المؤسسي مع مركز الاتحاد لذوي الإعاقة، ودعم أصحاب الهمم.
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