الامارات | تخريج «دفعة عام التسامح 19» من «ليوا الدولية» بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج «دفعة عام التسامح 19» من «ليوا الدولية» بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي، محمد سالم الظاهري، حفل تخريج الدفعة 19 (دفعة عام التسامح) في مدرسة ليوا الدولية الخاصة في منطقة العين، والتي ضمت 104 طلاب وطالبات. حضر الحفل رئيس مجلس إدارة المدرسة د.علي سعيد بن حرمل الظاهري، ومديرة برنامج تطوير مدارس دائرة التعليم والمعرفة، نورة الرشيدي، ومديرة المدرسة، الدكتورة شيرين جبران، وعدد من القيادات التربوية، وأولياء أمور الخريجين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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