الامارات | الوجبات السريعة والحلويات أغذية تهدد بشرتك بالبثور

شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات السريعة والحلويات أغذية تهدد بشرتك بالبثور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «وومان» النمساوية بأن بعض الأغذية تتسبب في ظهور البثور، خصوصاً على الذقن والوجنات وحول الفم. وأوضحت المجلة المعنية بشؤون المرأة أن هذه الأغذية تشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي (Glycemic Index) المرتفع، مثل الوجبات السريعة (فاست فود)، والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من دقيق القمح والشوكولاتة والحلويات، حيث تتسبب هذه الأطعمة في ارتفاع مستوى السكر بالدم بعد تناولها، كما أن تناول منتجات الألبان بكثرة يمهد الطريق لظهور البثور. وأشارت «وومان» إلى أن بعض الأغذية تساعد على تحسين مظهر البشرة مثل الأسماك، التي تمتاز بانخفاض المؤشر الجلايسيمي واحتوائها على الزنك والسيلينيوم، ما يساعد في محاربة الالتهابات والشوائب.

ومن الأغذية المفيدة في الحرب ضد البثور أيضاً الفواكه المجففة والموز والأفوكادو والشمر، حيث إنها تمتاز بانخفاض المؤشر الجلايسيمي من ناحية، وانخفاض المحتوي الحمضي من ناحية أخرى.