وفاة النجمة المكسيكية إديث جونزاليس بعد صراع مع المرض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت النجمة التلفزيونية المكسيكية، إديث جونزاليس، وذلك بعد ثلاث سنوات من صراعها مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 54 عاما، وفق ما ذكره موقع “foxnews”.

إديث جونزاليس ولدت في عام 1964 في مونتيري في المكسيك، وبدأت حياتها المهنية في التمثيل كممثلة للأطفال في السبعينيات، وشملت البرامج التلفزيونية التي قدّمتها “Corazón Salvaje” و“Mujer de Madera” و“Doña Barbara” و“Palabra de Mujer” و“Las Bravo” و“Eva la Trailera”.

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إديث كانت قد أعلنت تشخيصها بمرض السرطان في عام 2016 عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ناشرةً صورةً لها على سرير المستشفى. وكانت تحدثت مرارًا عن مرضها.

وفي أثناء العلاج، ظهرت جونزاليس على غلاف مجلة “هولا” عام 2017 مع زوجها لورنزو لازو، وقالت: “أنا لست محارِبةً، أنا من محبّي الحياة”.

المسلسل المكسيكي المدبلج “خوان الغول” الذي عرض عام 1997.. حقق شهرة واسعة في البلدان التي عُرض فيها، ومنها لبنان وعدة دول عربية، وأحب المشاهدون أبطاله ولاسيما مونيكا التي جسدتها الممثلة المكسيكية اديث جونزاليس وخوان الذي جسده الممثل الراحل إدواردو بالوما.