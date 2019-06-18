صور| بـ"10 جنيهات" .. أفكار أكل طوال اليوم

تبحث ربات البيوت عن طرق لتحضير أكلات سهلة ورخيصة، يمكن تناولها في مختلف أوقات اليوم، وبتكلفة بسيطة لا تتعدى الـ 10 جنيهات وتستعرض "الوطن" أبرز الأكلات الموفرة التي طرحها المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيض بالفجيتار وطريقة تحضيره طبقًا لـ"سي بي سي سفرة" على النحو التالي:

طريقة تحضير بيض بالفجيتار

- أضيفى إلى البقسماط الملح والفلفل والشطة الناشفة وبودر الثوم والبابريكا.

- قومى بالتقليب جيدا واضربى البيض جيدا وتبلى بالملح وضعى بيض السبيط فى البيض أولا ثم غطيه جيدا.

- ضعي البيض فى خليط البقسماط وغطيه جيدا وقومى بنفس العملية مرة أخرى ثم حمريه من الجانبين دقيقتين ونصف لكل جانب ويقدم ساخنًا.

المسقعة

على طريقة نجلاء الشرشابي، ببرنامج"على أد الإيد" على سي بي سي سفرة.

طريقة التحضير

- قطعى الباذنجان والبطاطس والفلفل الرومى شرائح وإقليها فى الزيت على النار شوحى البصل والثوم فى الزيت على النار.

- أضيفى عصير الطماطم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود، وضعي شرائح الباذنجان والبطاطس والفلفل في بايركس ثم أضيفي خليط الطماطم أدخلي البايركس الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.

الشكشوكة

وطريقة تحضيرها على طريقة الشيف الشربيني"

- يفرم البصل والثوم ويوضع فى زيت على النار مع الملح والفلفل.

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- يقطع الفلفل الأخضر ويضاف ثم تضاف مكعبات الطماطم والفلفل الحار والبقدونس والشبت يضاف البيض وملح وفلفل ويقلب مع باقى المكونات حتى ينضج تماما ويقدم ساخناً.

العجة

على طريقة "فاطمة أبو حاتي"

- في طاسة على النار نضع الزبدة والزيت ونشوح البطاطس جيداً جداً ونرفعها من على النار ونضيف عليها باقي الخضار وفي بولة نخفق البيض مع الملح والفلفل والكمون والبيكنج بودر.

- نضيف الخضار للبيض ونصب الخليط في بايركس ونغطيه بورق ألومنيوم وندخله فرن ساخن على الرف الأوسط إلى أن ينضج ونضعه تحت الشواية ليصبح لونه ذهبيا.

كشري العدس الأصفر

طريقة التحضير

- ضعى عصير الطماطم والثوم والبصل والزيت والملح والفلفل الأسود والشطة فى حلة على النار.

- اتركي الخليط حتى تتسبك الطماطم ضعى ماء على النار وأضيفي الأرز والعدس الشعرية بعد تحميرها فى الزيت واتركيها حتى قرب النضج مع التقليب من وقت لآخر عند قرب تمام النضج.

- اصنعي فتحات في الأرز وأضيفي البيض ورشي الملح والفلفل الأسود على البيض غطي الخليط حتى تمام النضج ثم قدمي الكشري مع الصلصة والبصل المحمر على الوجه.

البصارة

- يرفع الفول المدشوش ليغلى على النار مع البصل والثوم ونعناع ناشف وشبت ويضاف كزبرة خضرا ونعناع طازة وكمون وملح ومكعب مرقة وفلفل ويترك لتغلي حتى تنضج.

- تضرب المكونات لتصبح البصارة سائلا متجانسا باستخدام مضرب تقدم مع البصل المحمر.

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