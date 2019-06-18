"البوس البوس".. أول ظهور لـ هيفاء وهبي عقب أزمة مرضها

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في أول ظهور لها، عقب إعلانها عن مرورها بوعكة صحية شديدة، شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، متابعيها بصورتين، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.
وبرز "وهبي" خلال الصور، أثار أحمر الشفاه على وجهها، مُعلقة: "البوس البوس"، وتابعت: "اشتاقتلكم".
وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت مؤخرًا عن تعرضها لوعكة صحية منعتها من الظهور على الشاشات خلال الفترة الأخيرة.
وغردت "وهبي" عبر حسابها على "تويتر" خلال عيد الفطر، قائلة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع".
وواصلت: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء".
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