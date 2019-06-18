بسبب "المكياج".. دعاء فاروق لإحدى متابعيها: "لو أمك عدلت عليكي مش هتسكتي"

دخلت الإعلامية دعاء فاروق، في نقاش، مع إحدى المتابعات، بسبب ظهورها بمكياج في أحدث جلسات تصويرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إحدى المتابعات على الصور قائلة للإعلامية: "متحطيش مكياج بس حطي كحل"، لترد الإعلامية على الفور، قائلة: "حاضر انتي تؤمري تحبي ألبس حاجة معينة توصيني بيها".

وتابعت: "انتو لطاف قوي يا جماعة بيتهيألي لو أمك عدلت عليكي في لبسك وشكلك مش هتسكتي".

وكانت "فاروق" أثارت الجدل مؤخرًا بسبب ظهورها خلال شهر رمضان دون مكياج، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حولها، حتى فسرت دعاء، المُذيعة بشبكة تليفزيون "النهار"، أسباب ظهورها دون استخدام أدوات التجميل على وجهها، طوال أيام شهر رمضان، خلال تقديمها لبرنامج "حياتنا"، بعد دهشة عدد كبير من جمهورها.

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وكتبت "دعاء" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ناس كتير سألتني ليه مش بتحطي مكياج؟ وناس تانية سقفت لي وشجعتني عشان طلعت من غير ماكياج لأول مرة على الشاشة من عشرين سنة، قابلتني بنت في الصلاة قالت لي أنت أول مذيعة تطلع على التلفزيون من غير ماكياج، وأنا مش متأكدة من المعلومة دي يمكن حد عملها قبلي".

وتابعت: "طيب عشان لا أدعي أي بطولة ولا أدعي نية مكانتش في نيتي، أنا عمري ما تخيلت أني أطلع على التلفزيون من غير ماكياج، أو على الأقل من غير كحل في عيني، ومن غير كونسيلر، وفون دو تان، طبعًا ده مش وارد نهائي.. اللي حصل إن طلع لي دمل كبير في عيني وكان لازم ترتاح ومحطش أي كحل فيها، الكلام ده قبل رمضان بكام يوم، وظهرت في آخر حلقات بهية بنضارة عشان أداريه، الدمل راح بعد تالت يوم في رمضان، وكنت طلعت في أول حلقات بنضارة، وبعد كده خدت القرار أني أكمل كده، ناس كتير شجعوني بكلامهم، وإن شكلي حلو وصغير وأحلى من شكلي بالمكياج، وناس قليلين استغربوني جدًا، وناس أقل منهم قالوا لي شكلك شاحب".

وأضافت: "السؤال بقى، هل عدم وضع الماكياج دليل على الصلاح أو الالتزام أو التدين؟، الإجابة على حسب النية، والنية كانت أني بريح وشي، وبعدها كانت النية أني أكمل لأن الناس قالت لي شكلك كويس وصغير، وبعدها تم تجديد النية إني أكمل كده طول الشهر زهدًا في المكياج، حتى في العزومات والخروجات والسهرات الرمضانية".

واستكملت: "في النهاية أنا زي ما أنا داخليًا وروحانيًا سواء بمكياج أو بدون، ولكن خدت ثقة في نفسي أكتر بدون ماكياج، لكن هل يا ترى مش هحط تاني ماكياج؟".

وأكدت: "أنا هحط مكياج بعد كده صحيح هخففه لأني خدت ثقة رهيبة بعد ما مسحته بالكامل، وبالتالي مش مضطرة أحط تقيل، لكن هل يا ترى تعليقات المدح الكتيرة ومحاولات وضعي في منطقة الصالحين هتنقلب عليا، ونفس الناس اللي مدحوني هيقلبوا عليا عشان هحط كحل أو ماسكار؟، الموضوع خد حجم أكبر من حجمه لدرجة إن آلاف التعليقات على الأسئلة الدينية على صفحة قناة النهار كانت كلها على شكلي فقط، تخيلوا بقى كسفتي والشيوخ بيدخلوا يقروا التعليقات على صفحة النهار العامة على إجاباتهم في مواضيع جوهرية، ويلاقوا كل التعليقات على شكلي فقط".

وقالت: "للدرجة دي موضوع تافه زي ده المذيعة طالعة بمكياج أو من غير، ياخد كل الاهتمام ده، الناس هنا بينتقدوني عشان بتصور وبيقولوا إنتي بتاعة برامج دينية بتتصوري ليه؟ طيب أنا في البرامج الدينية ذات نفسها ملقتش حد علق على الموضوع اللي بنتكلم فيه، والناس مركزوش غير في مظهري وبس، يبقى مين بيركز في الشكل أنا ولا الناس، بشكر كل اللي شجعوني وأتمنى إننا نلتفت للجوهر أكتر من أي مظهر لأن المظاهر بتخدع".

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