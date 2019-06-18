"ضربته بالشبشب فرماها من الشباك".. حكاية عاطل طالب زوجته بالإنفاق على ولديه

نهاية حزينة لزواج لم يستمر طويلا، زوج يطلب من شريكة حياته الإنفاق على طفليه بدعوى عجزه، والزوجة ترد بـ "شبشب" على رأس زوجها، وفي النهاية ألقى الزوجة من الطابق الثالث وسط ذهول من جميع الحاضرين في المحكمة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما وصل الأب في ساعات مبكرة إلى قاعة محكمة الأسرة بمنطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وبصحبته طفليه الأول يبلغ من العمر عامين والأخر 9 أشهر، حيث كان يترقب بلهفة قرار القاضي في قضية النفقة التي أقامها ضد زوجته، لعدم قدرته على الإنفاق على ولديه، بعد إصابته في العمود الفقري وعدم استطاعته مواصلة العمل.

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"خدي ولادك مش عارف أصرف عليهم ولا أربيهم.. لأ مش هاخدهم وربيهم واصرف عليهم أنت".. كانت آخر كلمات الزوج والزوجة في قاعة محكمة بركة السبع، قبل أن تعتدي عليه بالضرب بـ"الشبشب"، ما دفعه إلى إلقاءها من الطابق الثالث في محكمة بركة السبع الجزئية.

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ويروي الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير هيئة الاسعاف بالمنوفية، لـ"هن"، تفاصيل ما حدث قائلآ: "تلقت إخطارا من الرائد محمد حجاج، رئيس مباحث بركة السبع، يفيد قيام زوج بإلقاء زوجته (شيماء) 26 عامًا، من قرية الدبايبة التابعة للمركز، من الطابق الثالث بمحكمة الأسرة بمدينة بركة السبع، وذلك بسبب وقوع خلافات زوجية بينهم قامت على إثرها الزوجة برفع عدة قضايا على الزوج".

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وأكد أنه جرى نقل الزوجة إلى مستشفى بركة السبع المركزي، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليها أنها كانت حامل بالشهر الخامس وأن الجنين بحالة جيدة لم يتأثر بالحادثة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بكسور في الحوض واشتباه نزيف داخلي، وكسر الفقرتين (الخامسة والسادسة) بالعمود الفقري، على أثرها تحتاج إلى تدخل جراحي.

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وتابع، "جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 8698 لسنة 2019، وتم التحفظ على الزوج لعرضه على النيابة العامة، لاستكمال التحقيق".

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