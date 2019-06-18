في المهرجان وحفلات الزفاف.. مصممون عرب يتربعون على منصات الموضة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

برزت على السجادة الحمراء في العديد من المهرجانات العالمية وأعراس المشاهير فساتين بأنامل عدد من المصممين العرب، بل وتصدرت قائمة الأكثر أناقة لعام 2019، كإيلي صعب، وزهير مراد، وجورج شقرا، وريم عكرا.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أزياء المصممين العرب الذين سيطروا على منصات الموضة العالمية.

- زوجة راموس بفستان من زهير مراد:

تألقت مقدمة التلفزيون الإسبانية بيلار روبيو زوجة لاعب كرة القدم، سيرجيو راموس، في حفل زفافها، بفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، مجموعة ربيع 2019، وتميز التصميم بالتطريز بالكامل، مع تنورة ذات ذيل طويل يمكن فصلها، وطرحة طويلة من التول المطرز

واعتمدت مكياجا هادئا، وتسريحة شعر الضفائر، واختارت أن تحمل باقة من الزهور، باللون الأسود.

-ملكة جمال تركيا بتوقيع زهير مراد:

ارتدت الممثلة وملكة جمال تركيا لعام 2014، أمينة جولشن، في حفل زفافها على لعب كرة قدم الألماني، مسعود أوزيل، فستانا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وتميز التصميم بتطريزات المتناثرة على الفستان بالكامل، وبتنورة بقصات مموجة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المفرود بتمويجه بسيطة على الجانبين، وأضاف التاج طابع ملكي على الإطلالة.

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- جينيفر هدسون بتوقيع إيلي صعب:

تألقت الممثلة جينيفر هدسون، في حفل الأوسكار 2019، بفستان باللون الأحمر الناري من توقيع مصمم الأزياء العالمي، إيلي صعب، وتميز التصميم بصيحة الكتف الواحد المزين بالكرانيش من الكتف حتى نهاية الفستان، وفاتحة جانبية طويلة.

-ميجان جود بإطلالة من جورج شقرا:

ظهرت الممثلة ميجان جود بفستان باللون الوردي الفاتح، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي جورج شقرا، بصيحة الكتف الواحد، وفاتحة جانبية طويلة، وتميز التصميم بقماش شفاف أظهر البطانة الداخلية المرصعة بالشباك والتطريزات الصغيرة.

- الممثلة أنجيلا باسيت بتوقيع ريم عكرا:

اختارت الممثلة أنجيلا باسيت فستانا زهريا ساطعا، بتوقيع ريم عكرا، تميز بصيحة الكتف المنفوخ مع قصة مستقيمة، وفاتحة طويلة من الجانب.

-المغنية ماديسون بير ببصمة جورج حبيقة:

خطفت المغنية الأمريكية ماديسون بير الأنظار، بفستان منقوش باللون الأسود، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة خلال حضورها مهرجان كان السينمائي لعام 2019، وتميز التصميم بقصة "أوف شولدر"، وزين بالكامل بالريش الأسود.

- جوليا روبرتس بفستان من إيلي صعب:

تألقت النجمة جوليا روبرتس، على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، بفستان باللون الوردي الداكن "فوشيا"من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وتميز الفستان بصيحة الكتف الواحد "one shoulder"، وفاتحة جانبية غير مستقيمة، وأكملت الإطلالة بصندل باللون الوردي الغامق بنفس لون الفستان

- بريانكا شوبرا بفستان من جورج حبيقة:

خطفت بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالة ساحرة بمهرجان كان السينمائي، بفستان طويل من التول باللون الأبيض، وتميز التصميم بالأكتاف المكشوفة بصيحة الأوف شولدر"، وتنورة كلوش منفوشة من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.