لانتعاشة صيفية.. طريقة تحضير معطر طبيعي للشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

كثير من النساء يفضلون المواد العطرية الطبيعية للحصول على رائحة منعشة للشعر خصوصًا في فصل الصيف، وتزيد المكونات الطبيعية المستخدمة في تحضير المعطر لترطيب وتخفيف الهيشان للشعر.

وتوضح أميرة محمد خبيرة التجميل طرق عمل معطر صيفي منعش، لجميع أنواع الشعر سواء الدهني أو الجاف أو العادي:

في البداية يستعمل المعطر بعد الاستحمام أو غسيل الشعر بالشامبو حتى لا تتفاعل الزيوت والمكونات، بالزيوت الطبيعية التي تنتج من فروة الرأس. ولا بد من إحضار زجاجة برأس بخاخ لتساعد على توزيع العطر بعد تعبئة المعطر بداخلها في جميع الوصفات.

معطر للشعر الدهني:

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الشعر الدهني من أكثر أنواع الشعر الذي تتغير رائحته بسبب إنتاج الدهون به بشكل كبير، والأفضل له هو ملعقتا زيت جوز هند مع نصف ملعقة من زيت اللافندر وكوب من المياه معقمة من الصيدلية، ويساعد زيت جوز الهند على لمعان الشعر ونعومته وتقليل نسبة الهيشان به بينما اللافندر يعطيه العطر المميز بجانب الترطيب.

معطر للشعر الجاف:

يعاني الشعر الجاف من أطراف خشنة وقليلة الترطيب، لذا يساعد ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو مع ثلاث ملاعق أخرى من عصير الليمون وملعقتين من سائل البابونج المغلي المعطر مع كوب من المياه المعقمة من الصيدلية.

معطر للشعر العادي:

لا يحتاج الشعر العادي إلى مواد عالية في الترطيب أو مواد معطرة بشكل مستمر، غير أن ثلاث ملاعق من جيل الألوفيرا مع ملعقتين من النعناع وملعقتين من الشاي الأخضر.