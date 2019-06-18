بسبب الحليب.. سحب شيبسي "لايز" من الأسواق بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شركة رقائق البطاطس الأمريكية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أمريكية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.

وحسبت "لايز" مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات، وفق ما نقل "سكاي نيوز" عربية عن موقع "فوكس نيوز".

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ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

وشمل التوزيع كلا من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".

ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.