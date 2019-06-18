للباحثين عن التميز.. البدلة الزرقاء دليلك للأناقة (فيديو)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 07:39 مساءً - إذا كنت تبحث عن إطلالة مميزة تمنحك جاذبية فائقة تخطف بها القلوب، فلا بديل عن البدلة الزرقاء التي تجعلك تبدو أكثر أناقة عند تنسيقها بطريقة الكاجوال او الكلاسيك.

عند ارتدائك البدلة الزرقاء والابتعاد عن الألوان التقليدية المملة، فإنها تمنحك جاذبية بلا حدود وإطلالة مميزة تأسر قلوب الآخرين.



البدلة الزرقاء دليلك للأناقة



وتعد البدلة الزرقاء هي الخيار الأمثل لطلة فريدة من نوعها في فصلي الربيع والصيف، كما أنها تمنحك مرونة في ارتدائها بطريقة الكلاسيك والكاجوال.

ومن بين المزايا التي تتمتع بها البدلة الزرقاء غير المنقوشة، هي أنها تعد الأفضل لجميع المناسبات التي ترغب في حضورها بإطلالة مميزة.

ولتنسيق البدلة الزرقاء مع القميص المناسب، يمكنك ارتدائها مع القميص الأبيض والذي يعد الخيار الأمثل معها لأنه يناسب جميع درجات الأزرق.

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البدلة الزرقاء لإطلالة جذابة



وإذا كنت ترغب في الحصول على طلة كاجوال مميزة عند ارتداء البدلة الزرقاء فبإمكانك ارتداء القمصان البيضاء ذات الخطوط الطولية الرفيعة.

أما إذا كنت ترغب في إضفاء مزيد من الجاذبية على إطلالتك بالبدلة الزرقاء فعليك ارتداء ربطة العنق ذات اللون الأحمر القاتم.

ولا مانع من ارتداء البدلة الزرقاء بدون ربطة عنق، كما يمكنك ارتداء صدرية من نفس اللون وتزيينها بمنديل جيب باللون الزهري.

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