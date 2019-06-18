موديلات عبايات تخرج أنيقة وكلاسيكية بروح شبابية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 07:39 مساءً - بحفلكِ المهم يوم تخرّجكِ، أجمل ما تتزينين به، هو عباية أنيقة وكلاسيكية، لكن لا تخلو من الروح الشبابية المناسبة لكِ بهذه المرحلة العمرية، لتبدي بمظهر أنيقة ومميز، وتخلّدي هذا اليوم بأجمل الصور التذكارية.
لهذا سيكون حديثنا اليوم عن موديلات أنيقة مناسبة كعبايه تخرّج، اخترناها لكِ من أشهر الماركات المختلفة.
العبايات الملونة بدرجات النود
حاولي اختيار العبايات الملونة قدر الإمكان بحفل تخرّجكِ، ولكن اعتمدي الألوان الداكنة قليلًا، حتى تتناسب مع زيّ التخرج، الذي عادة ما يكون باللون الأسود، كالعبايه باللون الأخضر الزيتوني من Leuparz Collection ليوبارز كولكشن، نسقيها مع ألوان النود الأخضر الفاتحة للشوز، وحجاب بدرجة هادئة أيضًا.
العبايات المفتوحة
الأنسب أن تعتمدي عبايات مفتوحة مع روب التخرج، لكي تتيح لكِ ارتداء ما تشائين من القطع الأخرى، كـ التنانير الطويلة عالية الخصر، وعندما تخلعين الروب، ستظلين بكامل أناقتكِ واحتشامِك، كهذه الموديلات من Naseej Abaya نسيج عبايه، و Thoubaya ثوبايا.
عبايات المونكروم
إذا كنتِ تميلين إلى اعتماد لوك كلاسيكي من الطراز الأول، فاختاري عبايات المونكروم بالألوان المحايدة، كالأبيض والأسود، متماشية مع زيّ التخرج، وكلاسيكية بالوقت نفسه كالموديل من Rawani Designer رواني ديزاينر، ولكن يفضل أن تعتمدي معها حجابًا باللون الأبيض أو اللون الفاتح، حتى تبدي باطلالة شبابية، وكذلك سوف تختارين الأحذية بالدرجات الفاتحة نفسها، كالنود والأوف وايت.
عبايات بتطريزات بسيطة
من الممكن أن تعتمدي لمسات بسيطة من التطريزات لعبايتِك، لاطلالة مبهجة مناسبة لحفل تخرّجكِ، كالعباية من Glennar Abaya غلنار عبايه، بالتطريزات لفروع الأشجار، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض، مطرز بلمسات كريستالية بسيطة، مع كعب عالٍ أو صندل مفتوح ملون.
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