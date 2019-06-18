الكويت تدرس منح المرأة راتب دون عمل ولكن بشروط

مفأجاة سارة للمرأة الكويتية المتزوجة، أعلنت عنها مصادر مطلعة بحكومة الكويت، حيث تدرس الأخيرة إجراء دراسة حول منح السيدات راتباً كاملاً خلال مكوثهن في المنزل، دون الحاجة إلى عمل.
وذكرت المصادر، أن المقترح حظي بإعجاب العديد من نواب البرلمان الكويتي، ما دفع الجهات المعنية بالحكومة بوضع مجموعة من القواعد والشروط، الخاص بمنح المرأة المتزوجة راتب، دون عمل.
وتتضمن القواعد التي ذكرتها المصادر لـ"الرأي" الكويتية، ما يلي:-
- السماح للمرأة بالاختيار بين تقاضيها راتب بدون عمل، أو استمرارها في وظيفتها.
- لا يسمح للمرأة التي تتقاضى هذا الراتب من الحكومة، العمل في القطاع الخاص أو تدشين مؤسسة خاصة.
- لا يجوز تخصيص سائق لها.
- يسمح لها بالاستعانة بخادمة واحدة كحد أقصى، لمساعدتها في إدارة أمور المنزل.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية بدأت في دراسة ذلك القرار، بهدف مساعدة المرأة على رعاية أبنائها وزوجها ، ما يسهم في تقليل نسب الطلاق.
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