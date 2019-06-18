ريهام عبدالغفور بصحبة زوجها.. ومتابعوها: "اعتقي بقى يا فريدة"

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بصورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال شريف الشوبكي.

وظهرت "ريهام" خلال الصورة وهي تجلس في أحضان زوجها، وفضلت الظهور دون ماكياج.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "بدون مكياج أو فلتر، فقط نحن الحقيقيين".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين وحصلت على تفاعل عدد كبير منهم، حيث تخطت نحو 24 آلف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، أبرزها: "ما كفايا بقا يا فريدة انتي طبقتي نص شباب مصر، مين دا يا فريدة، اعتقي بقي يافريدة كفاياكي، لا ومبسوطة بالصورة ومنزلاها، مش قادرة أشوفك غير فريدة".

ويبدو أن الجمهور لا زال مرتبطا بشخصية "فريدة" التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس"، التي ظلت عالقة في الأذهان وتفاعل عدد كبير منهم معها خلال عرض المسلسل الذي دخل ضمن السباق الرمضاني.

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