«نيللي» تقيم دعوى لخلع زوجها «موسى»: «مش طايقة ريحته»

بعد شهرين زواج، أقامت "نيلي.م" 28 عامآ، محاسبة بإحدى الشركات الكبري، دعوي خلع حملت رقم800 لسنة 2019، ضد زوجها الثلاثيني "موسي .أ" "32"، مدرس ثانوي، لاستحالة العشرة بينهما.

خطوبة لمدة عام، ثم زواج لمدة شهرين، تروي "نيلي"، تفاصيله لـ "هن"، قائله: "أرتبطنا عن طريق أحد الجيران، لما شافني (موسى) في فرح أبنهم أعجب بيا، وطلب أيدي من أخويا، واتخطبنا، جهزنا للزفاف، وتم الفرح بإحدى الفنادق المشهورة بمحافظة دمياط".

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خلافات عديدة ومشاحنات، وتقول الشابة العشرينية: "جوزي مبيستحماش، وذلك رغم مرور شهرين على جوازنا، بيقول أنه مصاب بمرض جلدى يمنعه من الاستحمام ولكني لم أقتنع بكلامه، كلمته كتير بيستخف بكلامي، بيغلط فيا وفي أهلي، أنا تعبت ومبقتش طريقة ريحته".

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أصرت "نيلي" على طلب الطلاق، وعندما رفض زوجها طلبت الخلع، وعند توقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه يعاني من مرض جلدي لكن لا يمنعه من الاستحمام.

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