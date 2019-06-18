بالصور| لمحبي السفر.. قائمة بأفضل مطاعم المطارات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعرف عشاق السفر حول العالم أن أهم الأشياء الممتعة من هذه التجربة المثيرة، هي التعرف على تاريخ الدول وثقاتهم، إلى جانب تجربة أنواع جديد من الطعام، لكن ماذا عن المطار؟ البوابة الأولى أو الأخيرة في البلد الذي تسافر إليه.

تحتوي المطارات على مطاعم عدة، ذات أطعمة ومذاقات مختلفة، ويقدم لك موقع "Traveller" قائمة بأفضل الترشيحات للمطارات في العالم تساعدك على تجربة أفضل مذاقات ممكنة:

1- ميونخ

يشتهر مطار ميونخ بكثرة المطاعم التي تقدم الطعام من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن أعداد المقاهي، وبذلك ت أمامك خيارات عديدة لتجربة جميع أنواع اللحوم والسلطات والبطاطس المقدمة مع الخردل.

2- لوس أنجلوس

يرى البعض أن الإقبال الكبير على تناول البرجر في أمريكا، يعود إلى سلسلة مطاعم "أومامي"، والتي لديها فرع في محطة برادلي الدولية في لوس أنجلوس.

وهو مطعم متخصص في البرجر يجتذب الآلاف من المسافرين حول العالم، ويعتمد المطعم على تقديم شريحة برجر تصل إلى 170 جراما، مع إضافة صويا صوص، مع عيش الغراب "مشروم". ولا يقتصر المطعم على البرجر فقط، بل أيضًا التونة والبطاطس، وكافة الأطعمة المخصصة للنباتيين.

3- مطار لندن هيثرو

تتميز مطاعم جوردن رامسي في مطار لندن هيثرو، بتقديم الأكلات البريطانية الكلاسيكية للمسافرين، مثل السمك والبطاطا، واللحوم على الطريقة الإنجليزية.

ولكن يمكنك أيضًا التمتع بأطعمة آسيوية مختلفة، وتستطيع في الطائرة تناول السمك السلمون، أو تورتة الشوكولاتة مع التوت.

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4- مطار دبي

يتميز بأن المسؤول عن تقديم الأطعمة هناك هما الطاهي الأسترالي، Wolfgang Puck والأمريكي، Michelin-starred، ويقدمان أنواعًا مختلفة من الستيك والسلمون الاسكنتلدني، والمعكرونة، والبيتزا، أما الحلوى فهي أمريكية، مثل كعكة الشوكولاتة باللوز المحمص.

5- أمستردام

مطعم "Bubbles Seafood" يقدم لك أفضل الأكلات الأطعمة في صالة المغادرة، ويضم قائمة طعام متنوعة من السوشي، وغيرها من الأطعمة البحرية، وكذلك الرنجة التي يتم تقديمها مع البصل.

6- هونج كونج

إذا توجهت إلى المطار في منتصف النهار، يمكنك تناول دجاج الكانتون في مطعم "Maxim's Jade Garden"، كما يقدم المطعم دجاج مطهو بطريقة صحية على البخار، والأسماك وأيضًا البيض بالزنجبيل، وشرائح اللحم المقلية الحارة، ويمكنك أن تصطحب الوجبة معك على متن الطائرة.

7- سنغافورة

تقدم مطاعم مطار سنغافورة أكلات مختلفة خاصة بجزيرة بيانغ الماليزية، مثل شعيرية الروبيان أو أرز جوز الهند مع سلطة الفواكه، وخضروات الروجاك الماليزية، وهي عبارة عن كوكتيل من الفاكهة والخضروات والنباتات الماليزية المحلية كبراعم الفاصوليا والأوجينيا جاونية، ويضاف إلى الكوكتيل الفستق المجروش ويزين بصوص الروبيان، ويؤكل بأعواد الخيزران المصنوعة للأكل.

8- مطار جون كندي

في " Five Borough Food Hall" بمطار جون كندي، تستطيع تناول الأكلات المختلفة المتنوعة من جميع مطاعم العالم الإيطالية والفيتنامية، والمكسيكية، وكذلك الأطعمة الحلال "المقدمة على الطريقة الإسلامية".

9_أبو ظبي

يضم "Montreux Jazz Cafe" أشهر الأطعمة في المطابخ العالمية، مثل كعك السلمون والبيض المخفوق، أو البط والكاري الأحمر التايلندي مع الاستماع إلى موسيقى الجاز.

10_ فيينا

في مطار فيينا تستطيع تناول الحلويات في مطعم "Demel"، وهو أشهر المطاعم النمساوية التاريخية، ويقدم أنواعًا مميزة من الحلويات الدسمة والكعك الهنغاري المشهورة في أوروبا الشرقية، فضلًا عن القهوة الفلبينية الأصلية.