طرق عمل الطعمية المصرية والسورية والفلسطينية.. أيهما أطعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

احتفى محرك البحث "جوجل"، باليوم العالمي لـ"الفلافل" اليوم الثلاثاء، بتغيير أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص طعمية وساندويتشات فلافل.

وفي اليوم العالمي للطعمية نقدم أبرز الوصفات لتحضير الفلافل في دول عديدة إلى جانب مصر، مثل سوريا، وفلسطين واليمن.

طريقة عمل الفلافل السورية، وتسمى "المقرمش" وهو الاسم الشعبي الدارج في لبنان أيضا:

المقادير:

- كيلو من الحمص المنقوع.

- حزمة من البقدونس الطازج.

- 4 فصوص من الثوم المفروم ناعماً.

- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

- ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

- كمية من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير:

- ضع الحمص والبقدونس في الخلاط حتى يصبح عجينا، ويتم الخلط حتى نحصل على عجين ناعم.

- يوضع الحمص المطحون في وعاء، ويتم إضافة الكزبرة، والملح، والكمون، والثوم، وبيكربونات الصوديوم.

- اخلط المزيج حتى تحصل على مزيج متجانس.

- يتم تشكيل الفلافل إلى كرات متساوية في الحجم، ويتم وضعها على النار داخل مقلاة بها زيت ساخن حتى تحصل على اللون الذهبي.

- توضع في طبق التقديم، وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير فلافل الحمص الفلسطينية:

المقادير:

- 2 كيلو حمّص منقوع لست ساعات أو أكثر.

- نصف كيلو بصل مفروم.

- 5 فصوص ثوم مهروس.

- حزمتين بقدونس مفروم.

- معلقة نعناع مفروم.

- فلفل حار.

- بهارات فلافل.

- ملعقتان صغيرتان.

- نصف معلقة كمون

- ملح -بحسب الرغبة.

- بيكنج باودر -ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة.

- بيكاربونات الصوديوم -ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة.

- زيت للقلي -بحسب الحاجة.

طريقة العمل

1- اطحن الحمص في الخلاط الكهربائي حتى يصبح طريًّا.

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2- أضيف الثوم، البصل، البقدونس، النعناع، الفلفل الحار، الملح، الكمون، بهارات الفلافل والبيكنج باودر واستمر بالطحن حتى الحصول على مزيج ناعم.

3- ضع الخليط في كيس ثم في القسم الأعلى من الثلاجة لمدة ساعة.

4- أضيف بيكاربونات الصوديوم إلى الخليط ثم شكّل أقراص الفلافل واقليها في زيت غزير حتى تحمرّ.

5-قدّمي الفلافل ساخنة.

في مصر والسودان تسمى طعمية وطريقة تحضيرها:

المقادير:

- نصف كيلو فول مدشوش.

- كوب خضرة مشكلة.

- رغيفين عيش.

- 1 حبة بصل صغيرة.

- 4 فصوص ثوم.

- معلقة صغيرة ملح.

- ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

- ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر.

- ملعقة كزبرة ناشفة.

- نصف معلقة فلفل أسود.

- بيضة واحدة.

- معلقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير:

-قوم بغسل الفول جيداً بالماء، ويتم التأكد من خلوه من الحصى، ثم يتم نقعه في الماء الدافئ لمدة 8 ساعات.

- يتم خلط الخضراوات جيداً مع الفول، ثم يتم فرم المزيج في المفرمة حتى نحصل على خليط ناعم.

- قومي بإذابة بيكربونات الصودا في الماء، ثم أضيفيه إلى الخليط مع إضافة التوابل، ويتم العجن جيداً.

- يتم تشكيل الفلافل إلى كرات صغيرة الحجم، ويتم تزيينها بالسمسم، ثم توضع على نار متوسطة في إناء زيت ساخن لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

بينما تسمى الطعمية أو الفلافل في اليمن بـ"الباجية":

المقادير

- نصف كيلو لوبيا جافة.

- فلفل أخضر حار.

- بصلة كبيرة.

- ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة مطحونة.

- زيت للقلي.

- ثوم / ملح / كمون.

طريقة التحضير:

-قوم بغسل اللوبيا ونضعها في وعاء به مـــاء وتترك لمدة 4 الى 5 ساعات.

-يقطع البصل والثوم والفلفل الأخضر الحار ويوضع مع اللوبيا في مفرمة اللحم.

وبعد إتمام عملية الفرم نضع الكزبرة الجافة والملح والكمون ونخلطها جيدا.

-قوم بتسخين الزيت ثم نشكل عجينة الى أقراص صغيرة ونضعها في الزيت الساخن الغزير الى أن تحمر، ثم نرفهـا ونضعها على ورق جاف.