في يوم الطعمية العالمي.. قصة اسم "فلافل" عند الإسكندرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي أحمد:

بتغيير أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص طعمية وساندويتشات فلافل، احتفى محرك البحث "جوجل"، باليوم العالمي لـ"الفلافل" اليوم الثلاثاء، تقديرًا لقيمة الأكلة الشعبية الأكثر انتشارًا في منطقة الشرق الأوسط.

وشهرة الطعمية في مصر لا تقتصر فقط على كونها الأكلة الشعبية الأولى بجانب الفول، والتي تعتبر الوجبة الرئيسية على الإفطار بالنسبة لغالبية المصريين، بل تشتهر أيضاً باختلاف طريقة تحضيرها من محافظة إلى أخرى، خاصة الإسكندرية التي تتفرد بمذاق رائع للطعمية والتي يطلق عليها "الإسكندرانية" اسم "فلافل".

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ولإطلاق اسم فلافل على الطعمية في الإسكندرية قصة تاريخية، ذلك أن أصل الكلمة قبطي، حيث أطلق الأقباط في الإسكندرية عليها هذا الاسم والمكون من ثلاثة أجزاء "فا لا فل" أي "ذات الفول الكثير"، حيث انتشرت بين الأقباط كأكلة بديلة عن اللحوم خلال أيام الصيام.

وتتميز الفلافل في الإسكندرية عن الطعمية في غيرها من المحافظات، كونها لا تضيف فتات الخبز إلى مكوناتها كما تفعل المطاعم في القاهرة وغيرها من المحافظات.

وتجمع "الفلافل" بين نكهات متنوعة مثل التوابل والخضروات كالبصل والثوم والبقوليات "الفول المدشوش"، بالإضافة للشبت والكرات والكسبرة الخضراء، وهو ما يكسبها اللون البني الفاتح من الخارج واللون الأخضر الداكن من الداخل.