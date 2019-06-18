موضة جديدة سوف تغزو الأسواق الفترة المقبلة، وهي حذاء رجل الماعز فهو من الجلد الطبيعي والفرو مختلف الألوان بين الأسود والبني وكعب من مادة صلبة، ويبدو مثل قدم ماعز. وأليكم أسعار حذاء فرو الماعز، وفقا لموقع "etsy". وصل سعره لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل حذاء بوسي شلبي عقب سخرية "السوشيال ميديا" حذاء الفرو البني 125 دولار بوت لونه أسود مصنوع من الجلد بسعر 400 دولار Advertisements بوت مصنوع من فرو و الجلد البنى بسعر 524 دولار حذاء مصنوع من الفرو الأسود والأبيض، بسعر 395 دولار ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعره يصل لـ 500 دولار.. حذاء "رجل الماعز" أحدث صيحات الموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.