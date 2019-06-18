سوزان القليني: مسلسلات رمضان اهتمت بالمرأة العصرية على حساب الريفية

قالت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومى للمرأة و مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، إن صورة المرأة الإيجابية ظهرت في أكثر من مسلسل، لافته إلى أن مسلسلات رمضان اهتمت بعرض صورة المرأة الناضجة واهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف، مؤكدة أن المرأة السيناوية لم تظهر في أي عمل درامي.

وأضافت "سوزان" خلال مؤتمر صحفي للمجلس لعرض نتائج الرصد الإعلامي لدراما رمضان 2019، أن عدد القضايا التي تناولتها مسلسلات رمضان تتعلق بالمرأة بلغت 12 قضية في مقدمتها المشاكل الأسرية والعنف والعنوسة، وتعدد الزوجات والخيانة الزوجية.

وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة و مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، إلى أن دراما رمضان 2019 ركزت في مجملها على قضية العنف الأسري، لافتة إلى أن قضية تعدد الزوجات وقضية العنوسة ظهرت في أكثر من مسلسل، وكأنها عائق أمام الفتاة.

واستنكرت عضوة المجلس القومى للمرأة و مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، قائلة: "لازال صناع الدراما يتعاملون مع المرأة على أنها "سلعة جنسية".

القليني تحية شكر لـ dmc على إذاعة "الزلزال" بلغة الاشارة

وتابعت: "لأول مرة تخرج المرأة بعيدا عن الأدوار النمطية بدراما رمضان، ولأول مرة تغيب صورة المرأة النكدية بدراما رمضان".

وأشارت القليني إلى أن اللجنة رصدت نحو 754 مشهد إجمالي مشاهد العنف ضد المرأة في مسلسلات رمضان بواقع 388 مشهدا عنف معنوي.

Advertisements

ولفت إلى أن الرصد لم يقتصر فقط على مسلسلات رمضان، وامتد ليشمل الإعلانات والبرامج.

وكان المجلس القومي للمرأة، شكل لجنة خاصة لمتابعة ورصد صورة المرأة في البرامج والإعلانات والدراما، التي أذيعت خلال شهر رمضان الكريم 2019، وفقًا للتقليد الذي بدأته لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني منذ إعادة تشكيل المجلس عام 2016 .

وقامت هذه اللجنة طوال شهر رمضان برصد وتحليل مضمون دراما رمضان ، بهدف الخروج بتقرير علمى متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، كذلك متابعة جميع الإعلانات بشكل يومى لرصد أى إساءة أو إيحاءات غير لائقة قد تتناولها الإعلانات .

وبلغت عدد المسلسلات التى تم تحليلها هذا العام 28 مسلسل درامى ، علاوة على الاعلانات ، وضم فريق الرصد أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلي ما يقرب من 200 طالب وطالبة بكلية الآداب بجامعة عين شمس من شعبتي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات؛ في إطار البرنامج التدريبي الذي توفره الكلية لهم من خلال لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة

واضافت انها تتوجه بالشكر لقناة dmc على مبارتها بعرض مسلسل زلزال بلغة الاشارة مؤكدة انها تتمنى ان تتطبق على جميع مسلسلات رمضان الاعوام القادمة.

​