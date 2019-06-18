مجموعة أولّا جونسون لريزورت 2020.. ألوان ساخنة تبعثُ على التفاؤل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت المصمّمة المبدعة، أولّا جونسون، مجموعتها لموسم ريزورت 2020، في صالة للعرض، ودمجت جونسون توقيع علامتها التجارية، والذي يتمثّل في الحرفية اليدويّة، مع فكرة التّفاؤل وطبعات مثيرة للفضول، فكانت النتيجة مجموعة غرافيكية ملوّنة أكثر من المجموعات السّابقة.

بالإشارة إلى الأعمال المشبعة المتناقضة، للرسّامة، هيلين فرانكنتالهولر، وكذلك النّحّات، أوغو روندينون. جمعت جونسون بين الظلال الترابية، و الألوان المشرقة، مع التقنيّات المتأثّرة بحبّها للحرف اليدويّة التقليديّة، والسّفر.

وكانت هناك طبعات شمعية هولندية من أصل أفريقيّ، بألوان ساخنة كالورديّ، والأصفر، والأزرق، زيّنت أكتاف القمصان القطنيّة المنسّقة مع تنانير الباتيك الملتفة باللّونين الأزرق والأبيض، أثّرت تقنيات خياطة مولا في بنما على المزيد من التصاميم المبطّنة ذات الظلال الترابية، وبرزت أيضًا، الفساتين المخططة المرقّعة بنمط الباتشوورك، والتي تشير إلى أعمال قبيلة سيمينال.

على الرّغم من أنّها معروفة بصورها الظليّة الضخمة والمتدفّقة، أرادت جونسون أيضًا، تقديم أفكار جديدة عن الخياطة في المجموعة، ممّا أدّى إلى ظهور تصاميم خاصّة من الجينز، مثل بدلة جمبسوت صفراء اللّون مغسولة، ذات أرجل مستديرة قليلاً، وبرزت أيضًا، الكثير من القطع المتدفّقة الحريريّة الفريدة من نوعها.