بالصور| غارمات يصنعن "تيشرتات" للمنتخب.. "الفرحة فرحتين"

نسجت مجموعة من الغارمات المستفيدات من "حاضنة أعمال حياة جديدة" التابعة لجمعية رعاية أطفال السجينات، مجموعة من القمصان الرياضية الحمراء، لتشجيع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتحمل الأزياء الرياضية كلمة "مصر" باللغة الإنجليزية إلى جانب العلم، مع توافر مختلف المقاسات، ليناسب مختلف الفئات العمرية والأجسام، ويتوافر دون مصاريف شحن بمقر الجمعية بالدقي.

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وبدورها، أوضحت نوال مصطفى، رئيس "رعاية أطفال السجينات"، في بيان لها أن صناعة "تيشرتات" المنتخب المصري، تأتي في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لتشجيع سيدات حياة جديدة، مطلقة مبادرة بعنوان "اشتري في الخير"، للتشجيع على شراء ما انتجته الغارمات من أزياء رياضية.

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وقالت "نوال"، في بيان لها: "ممكن تكون الفرحة فرحتين، نشتري تيشرت المنتخب أللي صنعوه بطلات حياة جديدة، ونفرحهم، ونفتح ليهم باب رزق جديد".

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