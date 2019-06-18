بالصور| 3 زيجات فاشلة في حياة "روقة" أيقونة "الزوجة المطيعة"

تجلس تحت قدميه، تنصت إلى كل كلمة يقولها وتغلق عليها بداخلها، فهى مخزن أسراره وصندوقه الأسود، السمع والطاعة هي القاعدة الأولى في تعاملها معه، لا تجادل تنفذ فقط حتى ضحت بحياتها من أجله، لتكون "روقة" أو الشخصية التي قدمتها الفنانة نورا في فيلم "العار" للمخرج علي عبد الخالق، نموذج للزوجة المثالية من وجهة نظر الرجال وفتاة أحلام الشباب، يمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نورا.

في ذكرى ميلاد نورا.. تزوجت مرتين واعتزلت وارتدت الحجاب بسبب "آل عمران"

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يعتبر البعض نورا أيقونة للزوجة المثالية، إلا أن حياتها العاطفية لم تكن ناجحة، تزوجت للمرة الأولى من الفنان مدحت صالح ولكن الزيجة لم تستمر لأكثر من 6 شهور، حتى انتهت بالانفصال، بعدها بسنوات تعرفت على حاتم ذو الفقار أثناء عملهما معا في فيلم "عنتر شايل سيفه" عام 1983، ولكن لم تستمر الزيجة سوى أشهر قليلة حتى انتهت بالانفصال، بعد خلافات بينهما، ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلا أنها انتهت أيضا بالانفصال.

قدمت آخر أعمالها الفنية بعنوان "الهاربان" عام 1993، حيث قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب في 1996، وبالفعل التزمت بالاعتزال ولم تعود للساحة الفنية إلا أن بنات شقيقتها قاموا بنشر صورة عائلية تظهر فيها برفقتهم بعد سنوات طويلة من الغياب.

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