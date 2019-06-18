"القومي للمرأة" يناقش كيفية مواجهة الفكر المتطرف بالفنون

عقدت لجنة الفن والقوى الناعمة بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة، بمشاركة أعضاء اللجنة، لمناقشة أهم الاختصاصات وخطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "رانيا"، إلى أن الاجتماع الأول للجنة ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، منها إعداد مقترح لدور الفن في ترسيخ الانتماء الوطني لدى المرأة من خلال بعض الأنشطة، مواجهة بعض القضايا الملحة مثل "ختان الاناث، زواج القاصرات"، من خلال الفن.

كما اقترح أعضاء اللجنة ايضاً إنتاج وإعداد عدد من الأفلام القصيرة أو التسجيلية عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وفقا لما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية للاهتمام، وتنفيذ بعض الأغنيات تسهم في التوعية بأهمية مواجهة ختان الإناث ومناقشة إمكانية إعداد مسابقة فنية بين شباب الجامعات المصرية لمواجهة الظواهر السلبية التي تعاني منها المرأة.

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كما ناقش الاجتماع كيفية مواجهة الفكر المتطرف من خلال الأعمال الفنية الإبداعية، بالإضافة إلى عرض مقترح لزيارة حي الأسمرات لاكتشاف المواهب من الفتيات والعمل على تنمية مهاراتهم الإبداعية.

وتناول الاجتماع مقترح بإطلاق مبادرة خاصة اللجنة الفن والقوى الناعمة، تحت عنوان "الفن حياة".

يذكر أن المجلس القومى للمرأة استحدث لجنة الفن والقوى الناعمة مؤخرا ضمن اللجان الدائمة بالمجلس، من أهم اختصاصاتها اكتشاف القدرات الإبداعية لدى المرأة في مجال الفن باعتباره قوة ناعمة، وتحويل الإبداع الفني لتطبيق يساعد المرأة فكرياً واقتصاديا، وكذلك تقديم مفاهيم الابداع الفنى وترسيخه لدى الفتيات.

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